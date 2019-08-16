Пострадавших и погибших нет.

Фото: ГосЧС

Пожар с сильным задымлением произошел в ночь на пятницу на складах производителя рыбного завода "Аркадия". Из-за пожара сильное задымление зафиксировали в жилых районах города, сообщает региональное управление ГосЧС.

Пожар возник вечером 15 августа, около 21:20 вечера. В ходе разведки спасатели установили, что горит 500 кв.м крыши над холодильной камерой и пристройка к зданию 200 кв. м.

Фото: ГосЧС

Пожар тушили 13 единиц спецтехники и 45 человек личного состава ГосЧС, а также были привлечены 3 коммунальные автоцистерны. Спасателям удалось не допустить распространения огня на все здание общей площадью 6 тыс. кв.м.

Горение полностью ликвидировали только в 01:45 пятницы.

В результате происшествия жертв и пострадавших нет, ведется расследование.

Фото: ГосЧС