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Украинская рота участвует в учениях НАТО в составе механизированного батальона США

В учениях Combined Resolve XII принимают участие около 5 тыс. военных из 21 страны.

Механизированная рота из состава 93 отдельной механизированной бригады "Холодный яр" под руководством капитана Александра Борща участвует в многонациональных военных учениях НАТО Combined Resolve XII в составе механизированного батальона США.

Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

Об этом сообщили в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины.

15 августа активная фаза учений началась на базе многонационального межвидового центра по поддержке боеготовности (JMRC) в немецком городе Хоенфельс.

Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

Украинская механизированная рота будет выполнять учебно-боевые задачи в составе механизированного батальона США.

Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

"Впереди почти десять суток маневров. Во время учений планируется отработка различных видов боя и действий в составе многонациональной бригады сил BLUFOR", - говорится в сообщении.

По данным Генштаба, в учениях Combined Resolve XII принимают участие около 5 тыс. военных из 21 страны. Маневры проводят для поддержания оперативной совместимости войск НАТО и партнеров во время совместных операций на суше.

Напомним, в июне украинские военные прошли сертификацию как подразделение Сил быстрого реагирования НАТО.

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