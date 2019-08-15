На время ремонта моста в Станице Луганской построят еще один мост

В течение 2,5 месяцев будет завершена первая из двух очередей его строительства.

Во время ремонта моста в Станице Луганской построят еще один временный мост. Об этом заявил глава Луганской облгосадминистрации Виталий Комарницкий во время пресс-конференции в Северодонецке, сообщает фейсбук облгосадминистрации.

Комарницкий сообщил, что на данный момент проекта ремонта Станично Луганского моста еще нет, однако продолжается его разработка. На время его ремонта для удобства граждан планируется сделать временный обходной мост. Примерно в течение 2,5 месяцев будет завершена первая из двух очередей его строительства.

Глава Луганской области отметил, что в течение июля-августа в Кабмине состоялось три совещания, посвященных исключительно вопросам жизнедеятельности области. Подчеркивается, что ремонт моста через реку Северский Донец в Станице Луганской – приоритетная задача.

На сегодня в КПВВ функционирует социальный автобус, который перевозит людей на участке длиной 800 метров, а также расширены площадки для пребывания людей и разворота транспорта. Кроме того, на участке движения автобуса завтра планируется запустить электромобиль на восемь мест, которые на прошлой неделе получили партнеры Луганской области из Агентства ООН по делам беженцев.

Фото: Луганська обласна державна адміністраціяфб

«Сегодня соответствующая документация находится на согласовании. Уже завтра он должен начать работать. Планируется приобрести еще один такой электромобиль», - добавил Комарницкий.

Напомним, 17 июля стало известно, что на заседании ТКГ была достигнута договоренность о скорейшем начале совместного демонтажа фортификационных сооружений в районе Станицы Луганской, в том числе сноса фортификационного сооружения на мосту через Северский Донец.

Сообщалось, что украинская сторона в кратчайшие сроки готова обеспечить свою часть ремонта моста. Однако, боевики "ЛНР" не допустили специалистов к разрушенному мосту, чтобы подготовить проект восстановления.

1 августа в Станице Луганской начали разминировать территорию возле моста.