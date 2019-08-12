Джо Байден обошел Трампа в избирательных рейтингах в США
Джо Байден обошел Трампа в избирательных рейтингах в США
Зеленский приказал уволить начальников полиции и СБУ в "янтарных" районах Украины
Зеленский приказал уволить начальников полиции и СБУ в "янтарных" районах Украины
Мир меняется, оставаясь прежним
Мир меняется, оставаясь прежним
Глава "Укрзализныци" назвал свою зарплату
Глава "Укрзализныци" назвал свою зарплату
Зеленский устроил кадровые чистки в Житомире из-за ситуации с янтарем
Зеленский устроил кадровые чистки в Житомире из-за ситуации с янтарем
В Глевахе иномарка врезалась в маршрутку: двое погибших и более 10 пострадавших
В Глевахе иномарка врезалась в маршрутку: двое погибших и более 10 пострадавших
Складати чи не складати. Чому студенти-медики протестують проти IFOM?
Складати чи не складати. Чому студенти-медики протестують проти IFOM?
В Москве Tesla на автопилоте столкнулась с грузовиком и взорвалась
В Москве Tesla на автопилоте столкнулась с грузовиком и взорвалась
Индиец утопил подаренный родителями BMW, потому что хотел Jaguar
Индиец утопил подаренный родителями BMW, потому что хотел Jaguar
ГлавнаяОбществоЖизнь

Прокуратура расследует хищение госсредств, выделенных на ремонт моста в Днепре

Образцы бетона направлены на экспертизу.

Прокуратура расследует хищение госсредств, выделенных на ремонт моста в Днепре
Фото: dnipr.gp.gov.ua

Прокуратура Днепропетровской области начала расследовать возможное присвоение государственных средств во время ремонта Центрального моста в Днепре.

Об этом сообщается на сайте прокуратуры.

Дело открыто по ст. 191 Уголовного кодекса (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением).

Отмечается, что для оценки качества ремонта на исследование были направлены образцы бетона.

Фото: dnipr.gp.gov.ua

Следственные действия проводятся совместно с сотрудниками Управления защиты экономики в Днепропетровской области.

Напомним, во время визита в Днепр президент Владимир Зеленский заключил пари с мэром города Борисом Филатовым по поводу сроков открытия Центрального моста. Если мост не будет готов к 14 сентября, Филатов уйдет в отставку, а если откроется, - Зеленский приедет на церемонию.

Ремонт Центрального моста в Днепре начался в марте 2017 года. В пресс-службе мэрии заявляли, что до начала капремонта Центральный мост был в ужасном состоянии, его балки и металлические конструкции были сильно изношены.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы: ,
Новости по теме:

Читайте также