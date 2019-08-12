Прокуратура расследует хищение госсредств, выделенных на ремонт моста в Днепре

Прокуратура Днепропетровской области начала расследовать возможное присвоение государственных средств во время ремонта Центрального моста в Днепре.

Об этом сообщается на сайте прокуратуры.

Дело открыто по ст. 191 Уголовного кодекса (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением).

Отмечается, что для оценки качества ремонта на исследование были направлены образцы бетона.

Фото: dnipr.gp.gov.ua

Следственные действия проводятся совместно с сотрудниками Управления защиты экономики в Днепропетровской области.

Напомним, во время визита в Днепр президент Владимир Зеленский заключил пари с мэром города Борисом Филатовым по поводу сроков открытия Центрального моста. Если мост не будет готов к 14 сентября, Филатов уйдет в отставку, а если откроется, - Зеленский приедет на церемонию.

Ремонт Центрального моста в Днепре начался в марте 2017 года. В пресс-службе мэрии заявляли, что до начала капремонта Центральный мост был в ужасном состоянии, его балки и металлические конструкции были сильно изношены.