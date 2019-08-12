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"Киевавтодор" восстановит Пешеходный мост на Труханов остров за три ночи

Для пешеходов в ночное время ограничат движение по мосту.

"Киевавтодор" восстановит Пешеходный мост на Труханов остров за три ночи
Фото: Кличко - мер

Коммунальная корпорация "Киевавтодор" решила частично ограничить движение по Парковому пешеходному мосту на Труханов остров из-за проведения противоаварийных работ. Укрепление конструкций моста проведут за три ночи, сообщает пресс-служба Киевской городской госадминистрации.

Ремонтные работы начнут уже сегодня вечером, в связи с этим на ночь и в утренние часы движение пешеходов по мосту будет ограничено. Ограничения будут действовать с 23:00 12 августа до 10:00 13 августа, и в такое же время в следующие двое суток.

Напомним, часть железобетонный конструкций моста обрушилась 2 августа. КГГА заверила, что мост остается безопасным для пешеходов.

По данным городских властей, по состоянию на июль 2018 года в Киеве было 75 аварийных мостов. Шулявский путепровод разобрали полностью и сейчас строят заново, еще два - Борщаговский путепровод и мост Метро через Русановский пролив находятся на реконструкции.

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