Детский лагерь "Виктория" в Одессе впервые принял детей после смертельного пожара

Перед началом смены горсовет оплатил ремонт проводки и водоснабжения в жилых корпусах.

В одесский летний лагерь "Виктория" впервые с 2017 года прибыла смена детей. Об этом сообщает "Думская".

Лагерь принял на отдых 103 детей, преимущественно льготных категорий - из многодетных или малообеспеченных семей, а также дети-призеры различных конкурсов и соревнований. Смена продлится до 29 августа.

Детей поселили в каменных корпусах лагеря, заказчик ремонтных работ - управление капитального строительства Одесского горсовета. Перед заездом детей в корпусах проверили водоснабжение и электропроводку, а также отремонтировали кровлю. В горсовете уверили, что в корпусах демонитрованы легкопоспламеняющиеся материалы, все внутренние работы проводятся с учетом требований противопожарной безопасности: установлена сигнализация, установлен пожарный гидрант высокого давления и протипожарная емкость на 60 кубометров.

Стоимость ремонтных работ составила около 5 млн гривен.

Деревянные домики лагеря остаются под судебным арестом.

Напомним, в ночь на 16 сентября 2017 года в детском лагере "Виктория" в Одессе сгорел двухэтажный жилой корпус, при пожаре погибли трое детей.

По подозрению в служебной халатности были задержаны директор комплекса Петрос Саркисян и воспитательница Наталья Янчик, которая по функциональным обязанностям должна отвечать за пожарную безопасность. Весной 2018 года Киевский районный суд Одессы приговорил воспитательницу к условному сроку, суд над Саркисяном продолжается.