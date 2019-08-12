Глава таможенной службы Нефьодов сегодня женился по услуге "Брак за сутки"
Глава таможенной службы Нефьодов сегодня женился по услуге "Брак за сутки"
Bloomberg назвал самые богатые семьи мира
Bloomberg назвал самые богатые семьи мира
В Москве Tesla на автопилоте столкнулась с грузовиком и взорвалась
В Москве Tesla на автопилоте столкнулась с грузовиком и взорвалась
Вице-премьер Италии вступил в перепалку с Ричардом Гиром из-за мигрантов
Вице-премьер Италии вступил в перепалку с Ричардом Гиром из-за мигрантов
В Глевахе иномарка врезалась в маршрутку: двое погибших и более 10 пострадавших
В Глевахе иномарка врезалась в маршрутку: двое погибших и более 10 пострадавших
Боевики отдали два украинских завода на оккупированной территории российским компаниям
Боевики отдали два украинских завода на оккупированной территории российским компаниям
​На Храмовой горе в Иерусалиме вспыхнули беспорядки, есть пострадавшие
​На Храмовой горе в Иерусалиме вспыхнули беспорядки, есть пострадавшие
​В Полтавской области маршрутка попала под автобус, погибла харьковская балерина и ее муж (обновлено)
​В Полтавской области маршрутка попала под автобус, погибла харьковская балерина и ее муж (обновлено)
Индиец утопил подаренный родителями BMW, потому что хотел Jaguar
Индиец утопил подаренный родителями BMW, потому что хотел Jaguar
ГлавнаяОбществоЖизнь

Детский лагерь "Виктория" в Одессе впервые принял детей после смертельного пожара

Перед началом смены горсовет оплатил ремонт проводки и водоснабжения в жилых корпусах.

Детский лагерь "Виктория" в Одессе впервые принял детей после смертельного пожара
Фото: odessitua.com

В одесский летний лагерь "Виктория" впервые с 2017 года прибыла смена детей. Об этом сообщает "Думская".

Лагерь принял на отдых 103 детей, преимущественно льготных категорий - из многодетных или малообеспеченных семей, а также дети-призеры различных конкурсов и соревнований. Смена продлится до 29 августа.

Детей поселили в каменных корпусах лагеря, заказчик ремонтных работ - управление капитального строительства Одесского горсовета. Перед заездом детей в корпусах проверили водоснабжение и электропроводку, а также отремонтировали кровлю. В горсовете уверили, что в корпусах демонитрованы легкопоспламеняющиеся материалы, все внутренние работы проводятся с учетом требований противопожарной безопасности: установлена сигнализация, установлен пожарный гидрант высокого давления и протипожарная емкость на 60 кубометров.

Стоимость ремонтных работ составила около 5 млн гривен.

Деревянные домики лагеря остаются под судебным арестом.

Напомним, в ночь на 16 сентября 2017 года в детском лагере "Виктория" в Одессе сгорел двухэтажный жилой корпус, при пожаре погибли трое детей.

По подозрению в служебной халатности были задержаны директор комплекса Петрос Саркисян и воспитательница Наталья Янчик, которая по функциональным обязанностям должна отвечать за пожарную безопасность. Весной 2018 года Киевский районный суд Одессы приговорил воспитательницу к условному сроку, суд над Саркисяном продолжается.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы: , ,
Новости по теме:

Читайте также