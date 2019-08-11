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В Глевахе иномарка врезалась в маршрутку: двое погибших и более 10 пострадавших

Трасса заблокирована.

Вблизи пгт. Глеваха Васильковского района Киевской области вечером 11 августа произошло смертельное ДТП.

Фото: ГосЧС

Как сообщает dtp.kiev.ua, на скоростной одесской трассе водитель Volkswagen не заметил маршрутку, остановившуюся на красный свет в сторону Киева.

"Два человека в легковушке погибли мгновенно. Их тела извлекали спасатели ГосЧСчс. В маршрутке много пострадавших. Пробка в обе стороны", - говорится в сообщении.

В ГосЧС информируют, что 11 августа около 19:00 вблизи пгт. Глеваха Васильковского района произошло столкновение легкового автомобиля и микроавтобуса. В результате ДТП погибли 2 человека и пострадали 13 человек.

Как сообщалось, в Полтавской области маршрутка попала под автобус, погибла харьковская балерина и ее муж.

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