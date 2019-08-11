Фото: pl.npu.gov.ua

Ночью 10 августа в Полтавской области на дороге Киев - Харьков произошла авария, в результате которой погибли два человека, еще один госпитализирован.

Как сообщает пресс-служба полиции, около часа ночи между селами Белоцерквское и Коноплянка 26-летний водитель автобуса CETRA 317 допустил столкновение с микроавтобусом Volkswagen LT35, который двигался навстречу.

В результате аварии микроавтобус был разрушен. Его 44-летний пассажир погиб на месте аварии, еще одна 31-летняя пассажирка скончалась от травм в Решетиловской центральной районной больнице.

43-летний водитель буса с телесными повреждениями доставлен в Великобагачанскую ЦРБ.

Фото: pl.npu.gov.ua

Фото: pl.npu.gov.ua

Обновление. Погибшей оказалась одна из ведущих солисток балета Харьковского национального академического театра оперы и балета Светлана Исакова.

"Совсем недавно она отметила свой тридцать первый день рождения. Отдыхала, набиралась сил к новому сезону... Светлана ушла от нас на взлете, еще не достигнув пика своей творческой карьеры. Выражаем искренние соболезнования родным и близким Светланы Исаковой, а также ее мужа, который погиб вместе с ней", - говорится на сайте театра.

Директор ХНАТОБ Олег Орищенко в фейбуке сообщил, что балерина ехала в Харьков на маршрутке из аэропорта "Борисполь". Она возвращалась с мужем из отпуска по Италии.