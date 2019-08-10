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Под Киевом полиция задержала двух мужчин, подозреваемых в разбое и покушении на убийство

Один из подозреваемых ранее имел отношение к органам внутренних дел.

В Киевской области полиция задержала двух мужчин, подозреваемых в разбое и покушении на убийство. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Фото: национальная полиция

В Петропавловской Борщаговке двое нападавших нанесли ранения из травматического оружия мужчине, задолжавшему большую сумму денег. Полицию вызвал охранник местного супермаркета, куда добрел пострадавший. Медики госпитализировали 35-летнего мужчину с пулевыми ранениями грудной клетки, живота и руки.

Благодаря показаниям свидетелей, уже через час полиция задержала двух подозреваемых в нападении - мужчин из Харьковской области в возрасте 62 и 51 год. Один из подозреваемых ранее работал в органах внутрених дел.

Предварительно установлено, что пострадавший занимался продажей и покупкой акций, в результате неудачной сделки он задолжал своим знакомым 200 тыс. долларов. При встрече с кредиторами мужчина подошел к ним и подвергся нападению.

Подозреваемых поместили в изолятор временного содержания. В отношении нападавших открыты уголовные производства по статьям о разбое, покушении на убийство и умышленном убийстве.

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