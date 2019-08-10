Умер самый старший доброволец Владислав Бунецкий

Самый старший доброволец в войне на Донбассе Владислав Бунецкий скончался в возрасте 71 года.

Об этом сообщил волонтер Назар Приходько в Facebook.

Фото: facebook.com/Назар Приходько Владислав Бунецкий

"Умер самый старший доброволец Национально-освободительной войны Владислав Бунецкий. Ему был 71 год. Защищать страну и Государственность "Седой" ушел в возрасте 68 лет. Вступил в ряды ДУК ПС, прошел ад различных горячих точек. Друг "Седой" родом из Стрыя на Львовщине", - сообщил Назар Приходько.

Он рассказал, что после восстановления независимости Владислав Бунецкий вступил в ОУН. В 2014-м женился и переехал в Луганскую область, где и попал в плен. Жена выкупила его. После этого Бунецкий ушел в ДУК.