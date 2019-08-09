В ДТП под Счастьем пострадали 8 человек

Полиция устанавливает обстоятельства ДТП с 8 пострадавшими под Счастьем Луганской области. Об этом сообщает региональное управление полиции.

Фото: Национальная полиция

Авария произошла сегодня днем на 72 километре автодороги Н-2 в Счастье. По предварительным данным, 46-летний водитель фургона выехал на полосу встречного движения и столкнулся с микроавтобусом, перевозившим людей из Станицы Луганской в Северодонецк.

При столкновении пострадали 7 пассажиров микроавтобуса и водитель фургона, они госпитализированы. На месте происшествия работают сотрудники полиции.

Напомним, 7 августа представители боевиков "ЛНР" перешли мост в Станице Луганской и заявили права на Счастье - якобы этот населенный пункт должен принадлежать боевикам согласно минским договоренностям.