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В ДТП под Счастьем пострадали 8 человек

Водитель фургона выехал на встречную полосу.

Полиция устанавливает обстоятельства ДТП с 8 пострадавшими под Счастьем Луганской области. Об этом сообщает региональное управление полиции.

Фото: Национальная полиция

Авария произошла сегодня днем на 72 километре автодороги Н-2 в Счастье. По предварительным данным, 46-летний водитель фургона выехал на полосу встречного движения и столкнулся с микроавтобусом, перевозившим людей из Станицы Луганской в Северодонецк.

При столкновении пострадали 7 пассажиров микроавтобуса и водитель фургона, они госпитализированы. На месте происшествия работают сотрудники полиции.

Напомним, 7 августа представители боевиков "ЛНР" перешли мост в Станице Луганской и заявили права на Счастье - якобы этот населенный пункт должен принадлежать боевикам согласно минским договоренностям.

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