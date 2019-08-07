"В соответствии с Минскими договоренностями Станица и Счастье наши".

Во вторник, 6 августа, представители террористов из так называемой "ЛНР", которые одновременно представляют боевиков на переговорах в Минске, пересекли линию разграничения и заявили журналистам, что самопровозглашенная оккупационная власть – якобы в соответствии с Минскими соглашениями – должна контролировать не только Станично-Луганский район, но и территорию Счастья.

Об этом сообщает 5 канал.

На видео можно увидеть, как пособники террористов Владислав Дейнего и Ольга Копцева в хамской манере ("ты язычок то прикуси!", "а ты кто такой?") пытаются убедить главу администрации Станично-Луганского района Юрия Золкина, что не обязаны держаться территории, очерченной линией разграничения.

"В соответствии с Минскими договоренностями Станица и Счастье наши", – сказал Дейнего, но притих после напоминания, что линия разграничения по соглашениям проходит посередине реки Северский Донец.

Кроме того, Ольга Копцева заявила журналистам, присутствующим во время разговора, что боевики используют в переговорах в Минске "тот фрагмент видео, которое вы выложите в украинский паблик".

"Если сейчас выйдет видео на украинских сайтах, где вы сфабрикуете какое-нибудь провоциклонное (вероятно, имелось в виду "провокационное" – ред.) заявление, то ваше видео будет представлено в Минске на переговорах", – угрожала по-русски она.

Объяснить, что именно она имеет в виду, женщина не смогла. Позже она начала требовать, чтобы журналисты "развернули камеры на 180 градусов, быстро!" и толкнула оператора.

Напомним, разминирование моста в Станице Луганской не могут начать из-за отсутствия гарантий безопасности со стороны оккупантов. Сейчас вокруг контрольного пункта въезда-выезда саперы ГосЧС продолжают разминирование территории. Кроме того, еще до начала ремонтных работ должен быть убран блокпост боевиков с символикой фейковых республик.