Волкер разочарован срывом перемирия на Донбассе

Специальный представитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер негативно воспринял сообщения о нарушении пророссийскими боевиками "режима тишины" на Донбассе и о гибели четырех украинских военнослужащих.

Об это он сообщил в своем микроблоге Twitter.

"Я очень разочарован новыми нарушениями режима прекращения огня, в результате которых четыре украинских военных были убиты силами, контролируемыми Россией, особенно в то время как новый президент Украины делает шаги по направлению к миру", - написал Волкер.

Extremely disappointed with new ceasefire violations, leading to 4 Ukrainian soldiers killed by Russian led forces — especially at a time when the new Ukrainian President is making gestures for peace. — Kurt Volker (@SpecRepUkraine) 6 августа 2019 г.

Как сообщалось, утром 6 августа российские боевики открыли огонь из ручного противотанкового гранатомета по военным 36-й бригады морской пехоты, которые занимались оборудованием позиций взводно-опорного пункта в Павлополе. В результате обстрела погибли четыре бойца.

Президент Владимир Зеленский признал срыв перемирия, объявленного с 21 июля, и призвал лидеров стран "нормандской четверки" срочно провести саммит для возобновления мирных переговоров.

Напомним, ранее Волкер направил запрос на встречу с помощником президента РФ Владиславом Сурковым в конце августа в Москве. Последняя их встреча состоялась в Дубае в конце января прошлого года. На ней стороны также пытались договориться о формате миротворческой миссии для Донбасса. По итогам встречи глава МИД Украины Павел Климкин заявил, что на ней не было достигнуто никакого результата.

До этого Сурков и Волкер встречались один раз в Минске (август 2017 года) и дважды в Белграде (октябрь и ноябрь 2017 года). После дубайской встречи пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что переговоры Волкера и Суркова "поставлены на паузу". В последнее время контакты Волкера и Суркова продолжались в виде переписки.