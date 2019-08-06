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На Донбассе погибли четверо украинских военных (обновлено)
На Донбассе погибли четверо украинских военных (обновлено)
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Зеленский признал срыв перемирия в связи с гибелью военных возле Павлополя

Хлебное перемирие длилось 17 дней.

Зеленский признал срыв перемирия в связи с гибелью военных возле Павлополя
Фото: president.gov.ua

Президент Владимир Зеленский объявил, что начавшееся 21 июля перемирие на Донбассе сорвано боевиками.

Об этом говорится в его комментарии в связи с гибелью четырех военных возле Павлополя.

"Четверо украинских военных погибли около Павлополя от обстрелов из ручного противотанкового гранатомета. Хлебное перемирие длилось 17 дней. Сегодняшний инцидент направлен на подрыв не только этого перемирия, но и переговорного процесса в целом. Украина искренне стремится к миру. И наше стремление неизменное. Сегодня весь мир увидел, кто именно мира не хочет", - говорится в фейсбуке президента Украины.

Зеленский призвал лидеров стран-участник нормандского формата - Эммануэля Макрона, Ангелу Меркель и Владимира Путина - как можно скорее провети саммит для возобновления мирных переговоров.

Президент выразил соболезнования родственникам погибших бойцов.

Он заявил, что это нападение не останется без ответа.

Напомним, утром 6 августа российские боевики открыли огонь из ручного противотанкового гранатомета по военным 36-й бригады морской пехоты, которые занимались оборудованием позиций взводно-опорного пункта.

В результате обстрела погибли четыре человека.

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