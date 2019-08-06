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​В Одессе на занятиях по водолазной подготовке морские пограничники заметили и задержали браконьеров

Нарушители выловили полтонны мидий и более 50 кг рапанов.

​В Одессе на занятиях по водолазной подготовке морские пограничники заметили и задержали браконьеров
Фото: dpsu.gov.ua

В порту Одессы морские пограничники задержали троих мужчин, которые выловили полтонны мидий и более 50 кг рапанов.

Об этом сообщается на сайте Госпогранслужбы.

Отмечается, что во время проведения плановых занятий по водолазной подготовке бойцы отдела специальных действий на воде Госпогранслужбы заметили две лодки, на которые из-под воды поднимали крупногабаритный груз.

При осмотре в одной лодке пограничники обнаружили большое количество мидий и водолазное снаряжение. Для выяснения обстоятельств оба плавсредства были доставлены на стоянку Одесского отряда морской охраны.

"Задержанные оказались гражданами Украины, которые заявили, что прибыли в порт для проведения очистки гидротехнических сооружений. Однако, документов, которые подтвердили бы законность их деятельности предоставить не смогли. Кроме того, у них также не было документов, удостоверяющих личность, а объем незаконно добытых водных биоресурсов достаточно большой - предварительная сумма ущерба составляет 20 тыс. гривен", - сообщили в Госпогранслужбе.

Фото: dpsu.gov.ua

На нарушителей составлены админпротоколы (ч. 4 ст. 85 КоАП "грубое нарушение правил рыболовства") с общей суммой штрафов более 500 гривен.

"Кроме того, в действиях выявленных лиц усматриваются признаки уголовного преступления, предусмотренного ст. 249 УК (браконьерство). Плавсредства, орудия и биоресурсы, а это - 553 кг мидий и 55 кг рапанов, переданы компетентным органам. Решение по делу будет принимать суд", - добавили пограничники.

Фото: dpsu.gov.ua

Напомним, в июле в Херсонской области задержали браконьера с креветками и крабами на 345 тыс. гривен.

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