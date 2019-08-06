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Минобразования сократит количество заявлений абитуриентов на бюджет до пяти с 2020 года

Пять заявлений можно будет подать на пять разных специальностей.

Минобразования сократит количество заявлений абитуриентов на бюджет до пяти с 2020 года
Фото: Владислав Мусиенко

Министерство образования и науки намерено сократить количество заявлений на бюджет, которые абитуриенты смогут подавать в вузы до 5 штук с 2020 года. Об этом заявила министр образования и науки Лилия Гриневич на пресс-конференции по итогам вступительной кампании. 

"Могу анонсировать, что как вывод этой кампании мы считаем, что в следующем году мы внесем изменения в условия приема, и будет целесообразным оставить только 5 возможных заявлений на бюджет. Вы знаете, что абитуриент мог подать 7 заявлений на 4 специальности. Теперь мы специальности вообще не будем ограничивать. Вот есть 5 заявлений - вы можете подать их на 5 специальностей", - сказала она. 

По словам Гриневич, в этом году было больше абитуриентов, но меньшее количество заявлений, что говорит о том, что они были более сфокусированы на желаемых вузах и специальностях.

Напомним, в Министерстве образования и науки назвали самые популярные специальности и высшие учебные заведения среди абитуриентов в 2019 году. В топ-5 специальностей вошли: филология, право, менеджмент, компьютерные науки, среднее образование. 

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Источник: "Украинские новости"
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