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ГлавнаяОбществоПроисшествия

СБУ задержала мошенников, наживавшихся на тяжело больных

Подозреваемые предлагали людям кредиты через специальные вебплатформы.

СБУ задержала мошенников, наживавшихся на тяжело больных
Архивное фото
Фото: npu.gov.ua

Служба безопасности Украины разоблачила группу мошенников и задержала двух ее организаторов, которые наживались на людях, искавших денежные займы, в том числе и на тяжелобольных людях, нуждающихся в кредитах. Об этом сообщается в пресс-центре СБУ.

Участники группировки предлагали людям предоставление денежных займов через специально созданные вебплатформы. Для получения "кредита" злоумышленники требовали предварительно перечислить на подконтрольные банковские счета деньги за так называемые проверочные и посреднические действия. Например, это могла быть оплата налога, аванс за услуги юристов, бухгалтеров и т.д. Однако после этого, настоящие денежные займы людям так и не предоставлялись. 

Кроме того, в случае отказа клиентов от "услуг" участники группировки психологически на них давили и угрожали занесением в "черный список".

Отмечается, что в состав группировки входили жители Киева. В результате деятельности злоумышленников были обмануты десятки больных онкологическими заболеваниями, нуждающиеся в дорогостоящем лечении. По предварительной информации, подозреваемые получали ежемесячно почти 500 тысяч гривен.

Во время обысков по месту жительства и в транспортных средствах злоумышленников были найдены мобильные терминалы, компьютерная техника, банковские карточки и другие вещественные доказательства противоправных действий.

В рамках открытого уголовного производства задержано и сообщено о подозрении двум организаторам группы по ч.3 ст. 190 (мошенничество) Уголовного кодекса Украины. Продолжаются следственные действия для привлечения к ответственности других участников группировки.

Напомним, в начале июля суд в Харьковской области признал виновным и приговорил к 7,5 лет лишения свободы с конфискацией 36-летнего жителя областного центра, который выманивал деньги у граждан.

С июля 2013 года по июнь 2016-го обвиняемый завладел средствами 14-ти человек на 2,8 млн грн. Его жертвами были состоятельные бизнесмены, одинокие женщины и случайные знакомые. Мужчина быстро входил в доверие к почти незнакомым людям, после чего выманивал у них деньги, придумывая различные истории. В частности, он выдавал себя за криминального авторитета, неизлечимо больного, работника, человека со связями и т.д. 

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