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В Одессе рекомендуют воздержаться от купания на пляжах после сильных дождей

В городе 3 и 4 августа выпала двухмесячная норма осадков.

В Одессе рекомендуют воздержаться от купания на пляжах после сильных дождей
Фото: veseliymakler.ru

Главное управление Госпродпотребслужбы в Одессе рекомендует населению временно воздержаться от морского водопользования на пляжах города.

Такие меры приняты в связи с сильными ливневыми осадками, которые прошли 3-4 августа 2019 года в Одессе, в результате чего большое количество поверхностных вод попала в акваторию пляжей Одессы.

Об этом говорится на сайте города.

"Руководствуясь статьями 7, 18 Закона Украины "Об обеспечении санитарного и эпидемического благополучия населения", с целью недопущения ухудшения эпидситуации в оздоровительный период и профилактики заболеваний, передающихся водным путем, Главное управление Госпродпотребслужбы в Одесской области рекомендует населению временно воздержаться от морского водопользования на пляжах города", - говорится в сообщении.

Рекомендация действует до особого распоряжения.

По данным городского совета, 3 и 4 августа в Одессе выпала двухмесячная норма осадков. Сильный ливень привел к затоплению улиц, десятки машин снесло водой, вода повредила сливной коллектор.

Как сообщалось, в Белгороде-Днестровском из-за непогоды и размытия грунта легковушка с пассажирами провалилась под асфальт.

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