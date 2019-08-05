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Столичный суд арестовал имущество бывшего главы нацполиции Одесской области Головина

Ранее сегодня суд арестовал также и имущество первого замначальника полиции Гейко.

Столичный суд арестовал имущество бывшего главы нацполиции Одесской области Головина
Дмитрий Головин
Фото: Алексей Степанов/368.media

Соломенский районный суд Киева арестовал имущество бывшего начальника Главного управления Нацполиции в Одесской области Дмитрия Головина. Об этом сообщило агентство "Украинские новости" со ссылкой на собственный источник в правоохранительных органах.

Сообщается, что под арест взяты квартиры Головина и его близких, а также автомобили и базы отдыха.

Ранее сегодня суд удовлетворил ходатайство Специализированной антикоррупционной прокуратуры и арестовал имущество бывшего первого замначальника Главного управления Национальной полиции в Одесской области Константина Гейко.

Напомним, Головин и Гейко подозреваются в хищении партии контрабандных сигарет со склада вещественных доказательств на сумму около 50 млн гривен. Суд отказался брать подозреваемых под стражу и назначил обоим меру пресечения в виде домашнего ареста.

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Источник: "Украинские новости"
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