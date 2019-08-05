Столичный суд арестовал имущество бывшего главы нацполиции Одесской области Головина

Соломенский районный суд Киева арестовал имущество бывшего начальника Главного управления Нацполиции в Одесской области Дмитрия Головина. Об этом сообщило агентство "Украинские новости" со ссылкой на собственный источник в правоохранительных органах.
Сообщается, что под арест взяты квартиры Головина и его близких, а также автомобили и базы отдыха.
Ранее сегодня суд удовлетворил ходатайство Специализированной антикоррупционной прокуратуры и арестовал имущество бывшего первого замначальника Главного управления Национальной полиции в Одесской области Константина Гейко.
Напомним, Головин и Гейко подозреваются в хищении партии контрабандных сигарет со склада вещественных доказательств на сумму около 50 млн гривен. Суд отказался брать подозреваемых под стражу и назначил обоим меру пресечения в виде домашнего ареста.