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Вторник в Киеве до +26 градусов, без осадков

Ночью в столице +10…+12 градусов.

Вторник в Киеве до +26 градусов, без осадков

Во вторник, 6 августа, в Киеве переменная облачность, без осадков, ветер западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +10…+12 градусов, днем +24…+26 градусов.

Об этом сообщил Гидрометеорологический центр.

На западе Украины переменная облачность, ночью без осадков, днем местами небольшой кратковременный дождь, гроза, ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +7…+14 градусов, днем +22…+28 градусов.

В Карпатах ночью без осадков, днем местами небольшой кратковременный дождь, температура ночью +7…+12 градусов, днем +12…+17 градусов.

На севере Украины переменная облачность, без осадков, ветер западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +6…+12 градусов, днем +20…+27 градусов.

В центре Украины переменная облачность, без осадков, ветер западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +7…+14 градусов, днем +20…+26 градусов, в Винницкой области +23…+28 градусов.

На востоке Украины переменная облачность, без осадков, ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +7…+13 градусов, днем +20…+25 градусов.

На юге Украины переменная облачность, без осадков, ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +10…+16 градусов, днем +21…+27 градусов.

В Крыму переменная облачность, без осадков, ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +11…+16 градусов, днем +22…+27 градусов.

5 августа на 9:00 температура воды составляла в Черном и Азовском морях +21...+24 градуса; в Днепре возле Киева +21 градус.

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