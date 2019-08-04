Черноморская ТРК заявила о кибератаке

Из-за серьезного сбоя эфир может быть недоступен до 8 августа.

Черноморская телерадиокомпания, которая после аннексии Крыма Россией переехала на материковую Украину и вещает из Киева, заявила, что накануне вечером была осуществлена кибератака на эфирный сервер компании.

"Вечером 3 августа произошла кибератака на эфирный сервер Черноморской телерадиокомпании. Очевидно, атака имела определенный подготовительный период, поскольку одномоментно были выведены из строя все ключевые элементы управления эфиром, также как и все резервные копии и запасные инструменты", - говорится в сообщении на сайте ТРК.

В ТРК отмечают, что из-за серьезного сбоя эфир может быть недоступен до 8 августа.

"Мы связываем произошедшую атаку с профессиональной деятельностью телерадиокомпании, в том числе освещением темы российско-украинской войны, и выстраиванием моста через созданную российской пропагандой ментальную пропасть между гражданами Украины – жителями Крыма, Донбасса и свободной части страны", – заявил президент Черноморской телерадиокомпании Евгений Каленский.

Черноморская телерадиокомпания была создана в декабре 1993 года, вещала в Крыму на эфирных аналоговых частотах (сегодня на них вещает российский государственный телеканал "Россия 24" – ред.). После аннексии Крым России переехала в Киев, откуда ведет спутниковое вещание.