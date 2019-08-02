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США оштрафовали пятерых россиян почти на $80 млн за сделки с акциями по украденной украинцами информации

Ониобязаны вернуть $20,4 млн незаконно полученной прибыли с процентами и выплатить штраф в $58 млн.

США оштрафовали пятерых россиян почти на $80 млн за сделки с акциями по украденной украинцами информации
Фото: inosmi.ru

Окружной суд Нью-Джерси оштрафовал пятерых граждан России на $78,5 млн за осуществление торговых операций с акциями на основании пресс-релизов, украденных украинскими хакерами. Об этом сообщает "Интерфакс Украина" со ссылкой на Bloomberg.

Еще в 2016 году Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) США направила в суд соответствующую жалобу, однако тогда ее проигнорировали. Принимая во внимание отсутствие ответчиков и доказательства, собранные SEC, суд счел возможным вынести заочное решение, сообщает агентство Bloomberg.

Ответчики обязаны вернуть $20,4 млн незаконно полученной прибыли с процентами и выплатить штраф размером в $58 млн.

По мнению SEC, с 2010 по 2014 год группа хакеров получила доступ к тысячам пресс-релизов компаний, ожидавших публикации на серверах Marketwired LP и PR Newswire Association LLC. Они передавали информацию знакомым трейдерам, которые использовали ее для торговли акциями через три принадлежащие им компании до обнародования пресс-релизов.

Против украинских хакеров США ведет отдельное дело. Часть ответчиков уже достигла соглашений с SEC, некоторые признали свою вину.

Напомним, в конце июля российских хакеров обвинили в кибератаках на исследовательскую группу Bellingcat. На данный момент эта группа занимается расследованием отравления Сергея и Юлии Скрипаль в Солсбери. Кроме того, кибератаки могут быть связаны с пятилетней годовщиной крушения пассажирского самолета рейса MH17, к которому причастна Россия.

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