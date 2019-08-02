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ГФС предупреждает о спам-рассылке вирусных файлов от ее имени

В письмах указано, что у плательщика есть долг или нарушение, а также есть вложение при скачке которого загружается вирусный файл. 

ГФС предупреждает о спам-рассылке вирусных файлов от ее имени
Фото: svetaplikaci.tyden.cz

Государственная фискальная служба предупреждает о спам-рассылке вирусных файлов от имени фискальной службы. Об этом говорится в сообщении ГФС.

"В последние дни зафиксирован рост количества обращений налогоплательщиков по получению электронных писем от имени Государственной фискальной службы о наличии налогового долга, совершении административного нарушения, нарушении налогового законодательства", - сказано в сообщении.

Отмечается, что подобные письма имеют вложения, открытие которых приводит к загрузке вирусного файла.

Кроме того, отправка спам-сообщений осуществляется с электронных ящиков, которые не имеют никакого отношения к Государственной фискальной службе. ГФС просит плательщиков читать электронный адрес отправителя и проверять ее достоверность.

Для переписки и обмена информацией с органами государственной власти, юридическими или физическими лицами, организациями иностранных государств и другими предприятиями ГФС использует исключительно электронные почтовые ящики, зарегистрированные на почтовом сервере в домене sfs.gov.ua. 

Напомним, в процессе проверок с января по июнь 2019 года Государственная фискальная служба выявила 10,3 тыс. наемных сотрудников без официального оформления. Кроме того, были обнаружены нарушения при выплате зарплат и других доходов в 43% проверяемых субъектах хозяйствования.

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