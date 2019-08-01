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ГНС заявила о перевыполнении июльского плана по сборам на 5 млрд гривен

В целом план по ГФС недовыполнен на 14 млрд грн.

ГНС заявила о перевыполнении июльского плана по сборам на 5 млрд гривен
Сергей Верланов
Фото: Facebook / Сергей Верланов

Государственная налоговая служба в июле 2019 года перевыполнила план поступлений в госбюджет на 5 млрд грн. Об этом заявил глава ГНС Сергей Верланов, сообщает "Интерфакс-Украина".

"По оперативным данным, перевыполнение в июле по налоговой службе составило 5 млрд грн", - сказал Верланов на пресс-брифинге сегодня, 1 августа.

Несмотря на это, в целом план по ГФС недовыполнен на 14 млрд грн. Верланов отметил, что таможенные поступления демонстрируют отставание от плана.

"По таможне, да, действительно, есть вопросы", - добавил он.

Напомним, в начале июля центральный аппарат Государственной налоговой службы уже перевел из фискальной службы 150 сотрудников в налоговую. Когда в ведомство будет переведено минимум 30% сотрудников, Кабмин сможет возложить на него налоговые функции.

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