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Набсовет Приватбанка возглавила бывшая сотрудница Казначейства США

Новый состав наблюдательного совета впервые собрался вместе.

Наблюдательный совет Приватбанка возглавила бывший международный советник Управления технической помощи Казначейства США Шэрон Иски (Sharon Easky).

Об этом сообщила пресс-служба Приватбанка.

Ее избрали главой набсовета на первом заседании совета 31 июля 2019 года.

Фото: privatbank.ua

"Я горжусь новым составом наблюдательного совета, их профессионализмом и опытом. Мы понимаем большие вызовы, стоящие перед нами, и уверены, что преодолеем их. Вместе с менеджментом банка мы готовы продолжать дальнейшую качественную трансформацию учреждения", – прокомментировала свое назначение Иски.

Напомним, что набсовет Приватбанка состоит из девяти человек - шести независимых членов и трех представителей государства.

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