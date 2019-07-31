Наблюдательный совет Приватбанка возглавила бывший международный советник Управления технической помощи Казначейства США Шэрон Иски (Sharon Easky).

Об этом сообщила пресс-служба Приватбанка.

Ее избрали главой набсовета на первом заседании совета 31 июля 2019 года.

Фото: privatbank.ua

"Я горжусь новым составом наблюдательного совета, их профессионализмом и опытом. Мы понимаем большие вызовы, стоящие перед нами, и уверены, что преодолеем их. Вместе с менеджментом банка мы готовы продолжать дальнейшую качественную трансформацию учреждения", – прокомментировала свое назначение Иски.

Напомним, что набсовет Приватбанка состоит из девяти человек - шести независимых членов и трех представителей государства.