Dragon Capital купила торговый центр Smart Plaza Obolon в Киеве

ТРЦ был открыт в начале 2019 года.

Компания URE Holding Limited, которая входит в группу Dragon Capital, купила торгово-развлекательный центр Smart Plaza Obolon возле станции метро "Минская".

Об этом сообщила пресс-служба Dragon Capital.

Площадь ТРЦ составляет 13 тысяч квадратных метров. Стоимость сделки не разглашается.

Торговый центр Smart Plaza Obolon с общей арендной площадью более 9 тыс. кв. м. был открыт в январе 2019 года. Якорными арендаторами объекта является "Сильпо", Comfy, KFC и "Евразия".

Smart Plaza Obolon - уже третий ТРЦ компании Dragon Capital в Киеве. В марте 2019 года компания купила "Аладдин" на Позняках, а в 2016 - "Пирамиду" в том же районе.

Также в портфель Dragon Capital входят ТРЦ Victoria Gardens во Львове и торговый центр Sky Park в Виннице.