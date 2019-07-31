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Dragon Capital купила торговый центр Smart Plaza Obolon в Киеве

ТРЦ был открыт в начале 2019 года.

Dragon Capital купила торговый центр Smart Plaza Obolon в Киеве
Фото: facebook.com/smartplazaobolon.mall

Компания URE Holding Limited, которая входит в группу Dragon Capital, купила торгово-развлекательный центр Smart Plaza Obolon возле станции метро "Минская".

Об этом сообщила пресс-служба Dragon Capital.

Площадь ТРЦ составляет 13 тысяч квадратных метров. Стоимость сделки не разглашается.

Торговый центр Smart Plaza Obolon с общей арендной площадью более 9 тыс. кв. м. был открыт в январе 2019 года. Якорными арендаторами объекта является "Сильпо", Comfy, KFC и "Евразия".

Smart Plaza Obolon - уже третий ТРЦ компании Dragon Capital в Киеве. В марте 2019 года компания купила "Аладдин" на Позняках, а в 2016 - "Пирамиду" в том же районе.

Также в портфель Dragon Capital входят ТРЦ Victoria Gardens во Львове и торговый центр Sky Park в Виннице.

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