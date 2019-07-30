В Украине началась торговля акциями Apple

С 30 июля на «Украинской бирже» стартовали продажи акций американской компании Apple, состоялась первая сделка. Акциями можно будет торговать и на ПФТС. Об этом сообщает Финансовый клуб.

29 июля акции Apple Inc. были включены в биржевой список площадки (категория - внелистинговые ценные бумаги) с тикером AAPL.

Площадка сообщила, что 30 июля в 12:25 была заключена первая сделка на 95 акций по цене 5792 грн/шт. Это эквивалентно $231, исходя из текущей стоимости доллара на межбанке (25,05 грн/$), тогда как на американском рынке AAPL стоил вчера $209,68 за акцию. Объем сделки составил 550,24 тыс. грн.

Кроме того, с 30 июля биржа ПФТС включила акции Apple в биржевой список. Изначально анонсировалось, что цена акций в Украине будет выше, чем в США, из-за комиссии брокера.

Отмечается, что украинский брокер ценных бумаг «БТС Брокер» еще в феврале 2019 года завел в Украину первый пакет акций Apple. Он получил разрешение Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) на допуск акций компании к обращению на украинском фондовом рынке.

Параллельно с этим акции были зачислены на счет Национального депозитария Украины в международном депозитарии Clearstream. В марте 2019 года НКЦБФР одобрила допуск казначейских нот правительства США и акций компании Apple к торгам на территории Украины.

«Сама возможность для граждан покупать ценные бумаги нерезидентов существует и сейчас. Но если вы хотите сделать это в приложении смартфона, дав указание своему банку одним кликом, то до этого функционала нам еще долго идти. Чтобы прийти к покупке через одно простое действие, необходимы колоссальные вложения. И всем нам еще надо много работать: и НКЦБФР, и НБУ, и Минфину, и Кабмину», отметил Глава НКЦБФР Тимур Хромаев в интервью Финансовому клубу.

Напомним, 18 июля фирма Коломойского выставила на продажу акции "Проминвестбанка" в размере 99,7726%(5 млрд акций). Аукцион по продаже ценных бумаг состоится 28 августа.

Стартовая цена пакета – 532,1 млн грн. На сайте биржи уточняется, что выставленный на продажу пакет акций был взыскан.