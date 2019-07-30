Европейская бизнес-ассоциация выступила против автоматической индексации железнодорожных тарифов

Автоматическая индексация тарифов на железнодорожные перевозки фактически исключает бизнес из дискуссии по тарифам и дает возможность неограниченно увеличивать расходы грузоотправителей.

Об этом говорится в обнародованном "Украинскими новостями" письме Европейской бизнес-ассоциации, направленному первому вице-премьер-министру Украины Степану Кубиву, министру инфраструктуры Владимиру Омеляну, министру финансов Оксане Макаровой, главе правления "УЗ" Евгению Кравцову и главе Госрегуляторной службы Ксении Ляпиной.

В ассоциации уверены, что тарифы должны устанавливаться на экономически обоснованном уровне под контролем независимого государственного регулятора - Национальной комиссии по вопросам регулирования транспорта. В письме отмечается, что индексация тарифов на железнодорожные грузовые перевозки в автоматическом порядке прямо не предусмотрена действующим законодательством Украины, в частности законом Украины "О ценах и ценообразовании". По мнению компаний-членов Комитета по логистике Ассоциации, государственное регулирование цен должно проводиться с учетом результатов хозяйственной деятельности АО "Укрзализныця", а не автоматически.

Проект постановления Кабинета министров Украины "О внесении изменений в постановление Кабинета Министров Украины от 16 декабря 2009 № 1392" предусматривает до конца 2019 года еще две дополнительных индексации тарифов на перевозки на +2,5% с 1 августа 2019 и +2,5% с 01 ноября 2019 года, что повысит расходы грузовладельцев на +25% (декабрь к декабря). При этом фактически в 2019 году грузовые тарифы уже были проиндексированы на 14,2%. В ЕBA отмечают, что в случае согласования этого проекта Постановления расходы грузоотправителей вырастут оценочно на 11,2 млрд гривен в ежегодном измерении, в том числе уже в 2019 году на 6,7 млрд гривен.

"Автоматическая индексация фактически исключает бизнес из дискуссии об увеличении тарифа и позволяет субъекту, который имеет признаки монопольного положения на рынке перевозок, увеличивать без ограничения расходы грузоотправителей, как устанавливая регулируемый тариф, так и увеличивая стоимость услуг за пользование вагонами АО "Укрзализныця". Если автоматическая индексация будет установлена, это может в перспективе привести к злоупотреблению монопольным положением со стороны перевозчика", - отмечают эксперты EBA.

В Европейской бизнес-ассоциации уверены, что автоматическая индексация тарифов в случае согласования, не решает в полной мере вопрос прогнозируемости тарифов. В АО "Укрзализныця" и Министерстве инфраструктуры Украины остается право инициировать в течение года дополнительные "скрытые" повышение тарифа на перевозку (например, унификация тарифных классов, введение в механизм начисления платы за пользование вагонами).

По мнению компаний-членов Комитета Ассоциации, индекс промышленных цен (ИПЦ), как индикатор изменения цен на услуги УЗ, не отражает объективную структуру расходов предприятия, 50% которой является фонд оплаты труда, не зависит от ИПЦ и на который влияет индекс потребительских цен, что в 2018 году был гораздо ниже (9,8%).

В письме подчеркивается, что применение автоматической индексации тарифов в результате приведет лишь к снижению объема перевозок железнодорожным транспортом, то есть, к потере доходов предприятия "Укрзализныци".

Напомним, ранее отмечалось, что "Укрзализныця" пообещала согласовывать с бизнесом свои инвестиционные планы и в течение года больше не повышать тариф на железнодорожные перевозки. Взамен представители промышленности согласились на одноразовое повышение тарифа на грузоперевозки на 14,2% с 1 апреля 2019 года.