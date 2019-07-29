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КГГА объявило тендер на закупку 14 автомобилей за 12 млн гривен

Машины должны быть 2019 года выпуска с автоматической коробкой передач.

КГГА объявило тендер на закупку 14 автомобилей за 12 млн гривен
Фото: picjumbo.com

Коммунальное предприятие "Автотранспортное предприятие исполнительного органа Киевского городского совета (Киевской городской государственной администрации)" объявило тендер на закупку 12 легковых автомобилей и 2 внедорожников с ожидаемой стоимостью 11 919 080 гривен.

Об этом свидетельствуют данные в системе публичных закупок ProZorro.

Согласно тендеру, КГГА намерена закупить 14 легковых автомобилей 2019 года выпуска с автоматической коробкой передач. Срок поставки - до 30 ноября.

Конечный срок подачи заявок - 29 августа, аукцион назначен на 3 октября.

Напомним, мае 2019 года Госпогранслужба объявляла тендер на закупку 95 патрульных автомобилей повышенной проходимости с ожидаемой стоимостью 63,175 млн гривен. Сам аукцион должен состояться 7 августа. Период поставки - по 31 декабря 2019 года. 

Оплата будет осуществляться через 45 банковских дней после поставки машин.

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