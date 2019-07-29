Герус: переговоры с МВФ возобновятся не ранее середины сентября

Договариваться о новом транше будет следующее правительство.

Представитель президента в Кабинете министров, №17 в списке "Слуги народа" Андрей Герус заявил, что переговоры с Международным валютным фондом возобновятся не ранее середины сентября.

Об этом он сказал в интервью РБК-Украина.

"Не ранее середины сентября. В группу переговорщиков войдет руководство нового правительства и представители Офиса президента", - заявил Герус.

Раньше сообщалось, что переговоры могут касаться новой программы кредитования.

Напомним, 19 декабря 2018 года была утверждена программа сотрудничества между Украиной и МВФ в рамках механизма stand-by. Объем 14-месячной программы эквивалентен SDR2,8 млрд, или около $3,9 млрд. Первый транш в размере SDR1 млрд (около $1,4 млрд) был предоставлен сразу, больше денег не выделяли.

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