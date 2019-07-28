"Северный поток" возобновил прокачку газа после почти двухнедельного простоя

Российский газопровод "Северный поток" возобновил прокачку газа после технического обслуживания. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте компании-оператора Nord Stream AG.

Работы проводились с 16 по 27 июля.

Подача газа по "Северному потоку" возобновлена, полная мощность трубопровода доступна для выполнения заявок на поставку газа.

Напомним, что из-за остановки "Северного потока" Россия увеличила транзит газа через Украину на 25%.

В "Укртрансгазе" в связи с этим заявили, что имеющиеся свободные мощности ГТС Украины позволяют дополнительно перекачивать в страны Европы объемы газа, эквивалентные максимумам "Северного потока-2" и условного "Северного потока-3" вместе взятых.