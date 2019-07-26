"Укрзализныця" отменила закупку стаканов по 2 тысячи гривен после огласки

"Укрзализныця" отменила закупку стаканов по 2 тысячи гривен после того, как ее тендер предали огласке в СМИ и соцсетях.

Об этом говорится в фейсбуке главы правления компании Евгения Кравцова.

"Пить чай из стаканов за 2000 гривен точно не вкуснее. Хотя там есть коробка и ложка с логотипом. Может, поэтому на них хотели потратить больше миллиона. Закупку подстаканников остановил. Уже дал распоряжение: на эти деньги сделаем дополнительную закупку жидкого мыла в пассажирские поезда. Если считать навскидку, то за миллион можно купить около 30 тонн мыла", - написал Кравцов.

Тендер включал в себя закупку 231 подарочного набора по цене около 2000 гривен. В него должен был входить подстаканник с изображением логотипа "Укрзализныци", хрустальный стакан на 200 мл, чайная ложка и подарочная упаковка синего цвета с логотипом УЗ. Также филиал госкомпании заказывал 210 наборов на две персоны с аналогичным набором посуды.

Общая стоимость планировавшейся закупки - около 1,1 млн гривен.