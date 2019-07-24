Суд остановил работу Понинковской бумажной фабрики

Суд остановил производство ООО "Понинковский картонно-бумажная фабрика Украина" в поселке Понинка Хмельницкой области из-за многолетнего загрязнения местной реки сбросами отходов производства. Об этом сообщила пресс-служба Министерства экологии и природных ресурсов.

"23 июля 2019 года Волынский окружной административный суд удовлетворил иск Государственной экологической инспекции Украины в Хмельницкой области и принял решение остановить производство ООО "Понинковский картонно-бумажная фабрика Украины", следствием которого является сброс сточных вод с загрязняющими веществами в р.Хомора", - сказано в сообщении.

В апреле этого года после массового замора рыбы на реках Случь и Хомора государство в очередной раз подало в суд на фабрику. Экологи неоднократно отбирали пробы в реках Хомора и Случь и сделали выводы, что вода загрязнена химическими и взвешенными веществами, которые попали в воду в результате неоднократных сбросов отходов бумажного производства.

Понинковская фабрика производит бумагу, картон, гофрокартон, ящики, лотки и прочую продукцию из целлюлозы.

Напомним, 12 апреля в г. Барановка на реке Случь был выявлен массовый мор рыбы. Экологическая инспекция выявила в пробах воды уменьшенное содержание растворенного кислорода.