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Украинские порты на Азовском море из-за агрессии РФ потеряли 6 млрд гривен

"И здесь не учтены убытки и допрасходы, связанные с простоем и переориентацией грузопотоков".

Украинские порты на Азовском море из-за агрессии РФ потеряли 6 млрд гривен
Фото: EPA/UPG

Украинские морские порты на Азовском море из-за агрессии России с 2014 года недополучили около 6 млрд гривен дохода. Такие данные привел глава Администрации морских портов Райвис Вецкаганс в интервью "Интерфаксу-Украина".

"За время агрессии со стороны России азовские порты потеряли практически половину грузов, а количество судозаходов уменьшилось более чем в два раза. В итоге с 2014 года, по нашим подсчетам, порты недополучили дохода на сумму около 6 млрд грн. И здесь не учтены убытки и допрасходы экспортеров, связанные с простоем и переориентацией грузопотоков", - сказал он.

Вецкаганс считает, что украинские порты на Азове требуют комплексной поддержки на государственном и международном уровне.

Напомним, 25 ноября 2018 года российские военные атаковали и захватили вместе с экипажами украинские катера, которые шли из Черного в Азовское море, но не были пропущены через Керченский пролив. После этого проход для судов, следующих в украинские порты в Азовском море, несколько дней был полностью заблокирован.

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