Нацбанк ввел в оборот памятную монету в честь предоставления томоса

22 июля Национальный банк Украины ввел в обращение памятную монету "Предоставление томоса об автокефалии Православной церкви Украины" номиналом 50 гривен. Об этом сказано в сообщении НБУ.

Монета продолжила серию "Духовные сокровища Украины".

Фото: facebook.com/NationalBankOfUkraine

Она изготовлена из серебра 999 пробы, масса драгоценного металла в чистоте - 500 гр., диаметр - 85 мм, тираж - до 1 000 штук. Монета оснащена локальной позолотой, содержание золота не менее 0,006 г.

На аверсе монеты внизу изображен малый Государственный Герб Украины, в центре - стилизованная крестообразная композиция, увенчанная позолоченным оттиском печати Вселенского Патриарха Варфоломея, вокруг на позолоченных медальонах изображены кафедральные соборы поместных православных церквей мира.

На реверсе монеты на зеркальном фоне изображен Вселенского Патриарха Варфоломея, который передает свиток Митрополиту Киевскому и всея Украины Епифанию.

Также с сегодняшнего дня в оборот вышла монета серии "Выдающиеся личности Украины" номиналом 2 грн, посвященная писателю, этнографу, историку, общественному деятелю Пантелеймону Кулишу.

Фото: facebook.com/NationalBankOfUkraine

Художники обеих монеты: Владимир Таран, Александр Харук, Сергей Харук, скульпторы - Владимир Демьяненко и Роман Чайковский.

Напомним, в марте Национальный банк решил ввести памятную монету "Предоставление томоса об автокефалии Православной церкви Украины", номиналом 5, 20 и 100 гривен.