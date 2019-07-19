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Бывшего главу банка "Укоопсоюз" будут судить по обвинению в растрате $1,2 млн

Учреждение обанкротилось четыре года назад.

Бывшего главу банка "Укоопсоюз" будут судить по обвинению в растрате $1,2 млн

Прокуратура Киева 19 июля вручила обвинительный акт бывшему главе правления банка "Укоопсоюз" по ч.5 ст.191 Уголовного кодекса.

Об этом говорится на сайте прокуратуры.

Топ-менеджеру этого небольшого банка, обанкротившегося четыре года назад, вменяют растрату 1,2 млн долларов.

В 2013 году банк открыл кредитную линию компании "Транссинтез XXI", которая не была погашена. Деньги вывели за границу через нерезидента, а фирму ликвидировали.

По версии следствия, подозреваемый действовал вопреки интересам банка и распорядился об открытии кредитной линии без решения кредитного комитета.

В начале 2015 года банк "Укоопсоюз" был признан неплатежеспособным.

"Укоопсоюз" раньше принадлежал Центральному союзу потребительских обществ (Укоопсоюз), но в начале 2014 года союз продал большинство акций банка неким инвесторам, среди которых был молочный холдинг "Терра Фуд" (ТМ Premialle, "Біла лінія", "Тульчинка).

Во время работы временной администрации было установлено, что стоимость его активов, которые на бумаге оценивались почти в 600 млн гривен, составляет всего 33 млн. Ценные бумаги на 290 млн гривен, которые находились на балансе банка, были оценены всего в 3 гривны.

Банкротство банка обошлось государству более чем в 50 млн гривен.

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