Крупнейший банк Германии Deutsche Bank решил сократить 18 тысяч рабочих мест в рамках программы реструктуризации.

С таким заявлением он выступил после заседания наблюдательного совета в воскресенье, 7 июля, пишет "Немецкая волна".

К 2022 году в банке останется 74 тысячи сотрудников на должностях, предусматривающих полный рабочий день.

Программа реструктуризации обойдется в 7,4 млрд евро до конца 2022 года. Финансовый институт объявил, что не намерен выплачивать дивиденды по итогам 2019 и 2020 годов.

Кроме того Deutsche Bank намерен до 2022 года вложить 4 млрд евро в укрепление внутренних процессов, повышение эффективности и противостояние финансовой преступности.