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Новый рынок электроэнергии работает, тарифы на электроэнергию не выросли, – Гройсман

Энергорынок функционирует в пределах тех предохранителей и ценовых ограничений, которые были созданы решениями правительства и отраслевого регулятора.

Новый рынок электроэнергии работает, тарифы на электроэнергию не выросли, – Гройсман
Фото: пресс-служба президента

Новый рынок электроэнергии успешно функционирует. Цена на электроэнергию не выросла. Об этом заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман на заседании правительства 5 июля, сообщают "Українські новини".

"Я подтверждаю и отмечаю то, что не может быть ни одного роста цен для коммерческих потребителей, кроме того, которое определенно НКРЭКУ. И мы все решения правительства по этому поводу приняли. И стал функционировать рынок. И цена не поднялась. А я знаю от многих коммерческих потребителей, по что цена по многим позициям даже упала", - заявил Гройсман.

Премьер также отметил, что энергорынок с 1 июля  работает в пределах тех предохранителей и ценовых ограничений, которые были созданы решениями правительства и отраслевого регулятора.

Напомним, новый рынок электрической энергии, который будет функционировать в соответствии со стандартами ЕС, внедрен 1 июля 2019 года, согласно Закона Украины «О рынке электрической энергии». В соответствии с законом, новая модель предусматривает внедрение таких сегментов как рынок двусторонних договоров, рынок «на сутки вперед», внутрисуточный рынок, балансирующий рынок. Внедрение рынка является обязательством Украины в рамках имплементации норм Третьего энергопакета ЕС.

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