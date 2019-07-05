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Полиция задержала банковского чиновника, подозреваемого в растрате 129 млн гривен

Вероятно, речь идет о деле "Диви банка" и его главе Сергее Горбачевском.

Полиция задержала банковского чиновника, подозреваемого в растрате 129 млн гривен

Национальная полиция разыскала и задержала чиновника банка, подозреваемого в растрате 129 млн гривен. Мужчина находился в розыске два года, сообщает пресс-служба стлоичного управления полиции.

Правоохранители выяснили, что заместитель начальника отдела одного из столичных банков в результате преступной деятельности, в том числе проведенными межбанковским операциям, привел банк к убыткам на сумму более 129 миллионо гривен. В отношении фигуранта начали уголовное производство по ч. 2 ст. 27 ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса.

В мая 2017 года 33-летнему мужчине было сообщено о подозрении, а через несколько дней его объявили в розыск. Сегодня стало известно, что сотрудники Департамента уголовного розыска Нацполиции установили место нахождения и задержали разыскиваемого.

Мужчине грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 12 лет. Следственные действия продолжаются.

Название банка в полиции не раскрыли. В то же время зимой и весной 2017 года сообщалось о растрате такой суммы денег в "Диви банке", подозреваемым по делу проходил председатель правления банка Сергей Горбачевский.

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