"Дефолт в Украине нужен тем, кто хочет остановить реформы", - Михаил Жернов, партнер инвестиционной компании Millstone&Co

Объявление дефолта будет означать для Украины победу популизма над здравым смыслом и возврат к авторитарному стилю управления экономикой. Об этом в своем интервью "Новому времени" заявил Михаил Жернов, партнер инвестиционной компании Millstone&Co.

По его мнению, наша страна могла бы объявить дефолт в 2014 году, когда начались военные действия на Востоке – это было бы логично и понятно для мирового сообщества. Но Украина смогла договориться с МВФ, и нашла возможность обслуживать долги, стабилизировать финансовую систему, несмотря на войну. Сейчас ситуация выровнялась и золотовалютных резервов достаточно для того, чтобы погасить текущие обязательства, даже, если МВФ задержит транш.

«Возможно дефолт кому-то нужен, чтобы остановить реформы, чтобы отказаться от формирования экономически обоснованных цен на энергоносители и коммунальные услуги для населения. Но это популистский путь. Мы будем покупать газ, добытый в Украине, по цене, которую устанавливает Кабмин и, таким образом, вернемся во времена ручного регулирования рынка. Инвесторы уйдут, и Украина не получит денег. МВФ их тоже не даст. Можно ли будет привлечь другие деньги? Да, можно, но вопрос – по какой цене. Сейчас мы берем под 9-10%, а будем по 12-15%», - подчеркнул спикер.

Жернов уверен, что Греция, допустившая дефолт летом 2015 года и преодолевшая его за три года, не может быть примером для Украины: «Проблемы Греции — это проблемы всего Евросоюза. Если проблемы будут в Украине, Евросоюзу до этого дела нет. Единственные, кто выиграет - экспортеры, чья выручка в валюте. А население опять обнищает».

Вместо дефолта стране нужны быстрые изменения, своеобразная шоковая терапия, считает инвестор. Страны Восточной Европы пережили ее еще в 90-х, и вышли на путь развития. В Украине же вместо оздоровительного шока был развал СССР, сильно замедливший эволюцию.

О компании:

Международная инвестиционная компания Millstone&Co представлена на рынке Европы с 2016 года. Компания профильно занимается слиянием и поглощением (M&A), инвестиционной деятельностью, управлением активами и привлечением финансирования. Головной офис находится в Польше, с 2018 года есть представительство в Украине. В портфеле Millstone&Co - успешные проекты на энергорынке, в частности, в газовой отрасли, а также в агросекторе, банковском сегменте и пр.