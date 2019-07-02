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Adamant Capital награждена агентством Cbonds за лучшую аналитику (фото) Актуально

Инвестиционная компания Adamant Capital получила награду Cbonds за лучшую аналитику по рынку облигаций Украины. Представители компании – глава аналитического департамента Константин Фастовец и инвестиционный управляющий Юрий Созинов – получили награду в ходе XVI Облигационного конгресса стран СНГ, Балтии и Кавказского региона.

Adamant Capital — независимая инвестиционная компания, которая представлена на рынке с 2009 года. Основными сферами деятельности являются: управление активами, инвестиционная аналитика, брокерское обслуживание, корпоративные финансы и факторинг. Среди клиентов компании: состоятельные физические лица, инвестиционные фонды, международные брокеры, крупные корпоративные предприятия, компании малого и среднего бизнеса в различных отраслях экономики. Среди партнёров – банки, платёжные системы, торговые площадки и страховые компании.

Облигационный конгресс – это ежегодное мероприятие, которое собирает профессионалов долговых рынков из России, Украины, стран СНГ, и Кавказского региона. Ключевыми темами обсуждения являются текущие тренды локальных рынков облигаций, перспективы развития рынка евробондов, макропрогнозы и инвестиционные идеи. Организатор Конгресса – информационное агентство Cbonds.

Команда Adamant Capital получила награду впервые.

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