"Нафтогаз" пожаловался на Кабмин в СНБО

"Нафтогаз Украины" попросил СНБО повлиять на позицию Кабинета министра, который утвердил модель анбандлинга (отделения функции транспортировки газа), против которой выступала компания.

Об этом сообщило агентство "Украинские новости".

В письме компании отмечается, что выбранная модель анбандлинга приведет к потере "Нафтогазом" права требовать с "Газпрома" компенсации в размере 10,4-14,8 млрд долларов, и наоборот, может привести к выдвижению "Газпромом" "негативного требования" в размере около 3 млрд долларов.

"Это связано с тем, что расчет суммы иска "Нафтогаза" к "Газпрому" основан на примененных международных правилах бухгалтерского учета, а в связи с этими правилами компания может требовать возмещения амортизационных расходов, либо расходов, связанных с обесцениванием активов, исключительно тогда, когда она имеет право на экономические выгоды от газотранспортных активов после 2019 года", - заявили в компании.

Общий негативный эффект от применения утвержденной модели анбандлинга может привести к прямым убыткам и упущенной выгоде "Нафтогаза" и соответственно государственного бюджета в размере до 18 млрд долларов.

Анбандлинг, то есть выделение функции оператора газотранспортной системы, должен состояться с 1 января 2020 года.

Предложенная Кабмином модель OU (ownership unbundling) предполагает вывод как оператора, так и самой ГТС за пределы группы "Нафтогаз". Модель ISO (independent system operator), за которую выступает "Нафтогаз", предусматривает сохранение ГТС в группе, тогда как независимый оператор передается независимому органу или стороне.

Напомним, что "Нафтогаз" в 2018 году получил 13,6 млрд гривен чистой прибыли.

При этом транзит природного газа был самой прибыльной сферой его деятельности. В 2018 году через Украину прокачали 86,8 млрд кубометров газа, что на 7% меньше по сравнению с 2017 годом. Результатом сегмента стала прибыль в размере почти 36,5 млрд грн, что на 1% меньше результата 2017 года.