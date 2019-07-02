Гройсман предложил Коболеву вернуть 300 млн гривен премии и назвал "Нафтогаз" циничным монополистом

После победы "Нафтогаза" в Стокгольмском арбитраже против российского "Газпрома", Украина не получила ни копейки.

Премьер-министр Владимир Гройсман предложил главе компании "Нафтогаз Украины" Андрею Коболеву вернуть 286,5 миллиона гривен премии, которую он получил в 2018 году. Об этом премьер заявил ао время своего визита в Полтавскую область, сообщает агентство "Униан".

При этом, глава правительства отметил, что Украина до сих пор не получила ни копейки после победы "Нафтогаза" в Стокгольмском арбитраже против российского "Газпрома", хотя Коболев за это получил премию в 261 млн грн.

"Я бы посоветовал сегодня Коболеву и всем тем, кто с ним работает, вернуть 286 миллионов гривен, которые он приписал себе. Подчеркиваю, от выигрыша арбитража, а мы еще ни копейки не получили в государственный бюджет или на счета компании, а они уже "раздерибанили" сотни миллионов гривен. Я предлагаю, чтобы он вернул деньги компании, отменил решение наблюдательного совета, и тогда это будет абсолютно справедливо", - подчеркнул Гройсман.

Также он обратил внимание, что в последнее время Кабмин трижды своими решениями вынуждал компанию снижать цену на газ для населения, хотя "Нафтогаз" должен был это делать сам.

"Что касается вообще "Нафтогаза", то я могу сказать, что у меня с ними нет никаких дискуссий. Я считаю, что они достаточно циничный монополист, с которым мне точно не по пути", - отметил Гройсман.

Напомним, "Нафтогаз Украины" попросил СНБО повлиять на позицию Кабмина, который утвердил модель анбандлинга (отделения функции транспортировки газа), против которой выступала компания.

Главный аргумент компании заключается в том, что, выбранная модель анбандлинга приведет к потере "Нафтогазом" права требовать с "Газпрома" компенсации в размере 10,4-14,8 млрд долларов, и наоборот, может привести к выдвижению "Газпромом" "негативного требования" в размере около 3 млрд долларов.