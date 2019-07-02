Гройсман будет претендовать на пост премьера, если его партия пройдет в ВР

На сегодня у премьера уже есть результаты, но Гройсман хочет сделать больше.

Премьер-министр Украины, глава партии "Украинская стратегия" Владимир Гройсман заявил, что будет претендовать на должность премьер-министра, если его партия пройдет в новый состав Верховной Рады после внеочередных выборов. Об этом он заявил во время своего визита в Полтавскую область, передает "Интерфакс-Украина".

"У нас сегодня есть результаты, но для меня это недостаточно, я хотел бы сделать больше. Поэтому и в парламенте, и, возможно, в будущем в правительстве, я буду претендовать на должность премьер-министра, когда наша сила получит мандат доверия от людей, и мы войдем в парламент. Мои приоритеты остаются неизменными ", - подчеркнул премьер-министр.

Он также отметил, что является "социальным премьером" и будет думать, в каких конфигурациях партия может работать дальше.

Напомним, согласно последнему опросу, проведенному Центром "Социальный мониторинг" и Украинским институтом социальных исследований им. А. Яременко, шансы попасть в парламент есть у семи партий.

"Слугу народа" готовы поддержать 43,2% респондентов среди тех, кто определился и будет голосовать, "Оппозиционную платформу – За жизнь" – 12%, ВО "Батькивщина" – 9,4%, "Голос" – 8,3%, "Европейскую солидарность" – 8,2% опрошенных.

С учетом погрешности выборки также имеют шансы преодолеть проходной барьер в 5% партия "Сила и честь" с поддержкой 4,1% голосов и "Гражданская позиция" – 3,9% респондентов.