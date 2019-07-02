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Парубий назвал отвод сил в Станице Луганской "шагом к капитуляции, а не шагом к миру"

Разведение сил в Станице Луганской прошло 26-28 июня.

Парубий назвал отвод сил в Станице Луганской "шагом к капитуляции, а не шагом к миру"
Фото: Lb.ua

Спикер Верховной Рады, второй номер в списке партии "Европейская солидарность" Андрей Парубий считает неправильным шагом отвод сил и средств в районе Станицы Луганской.

Об этом Парубий сказал в эфире телеканала ICTV в понедельник вечером.

"Я скажу свою личную позицию, я считаю, что отвод войск со Станицы Луганской – это неправильный шаг. Так как даже когда апеллируют к каким-то договоренностям, то там был целый ряд пунктов, и первый из них, это прекращение огня. В то время, когда убивают наших военных каждый день, в то время, когда сегодня произошла большая трагедия и погибли наши военные на передовой, была обстреляна медицинская скорая, я считаю это шагом к капитуляции, а не шагом к миру", - цитирует Андрея Парубия Интерфакс-Украина.

Как сообщалось, Владимир Зеленский назвал разведение сил в Станице Луганской "началом конца активной фазы войны". Президент призвал украинцев "не поддаваться панике и провокациям".

Напомним, разведение сил в Станице Луганской прошло 26-28 июня, отведение войск подтвердили наблюдатели ОБСЕ.

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