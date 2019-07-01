У Зеленского открестились от заявления Богдана о региональном статусе русского языка на Донбассе

Представитель Президента в Верховной Раде Руслан Стефанчук заявляет, что заявление руководителя Офиса Президента Андрея Богдана о региональном статусе русского языка на Донбассе является его личным видением и не отображает позицию партии "Слуга народа".

Об этом Стефанчук сказал в эфире телеканала ICTV.

"Я думаю, это однозначно стоит трактовать как личную позицию Андрея Богдана, поскольку она не совсем коррелирует с тем, что заявлено в программе нашей партии. Для нас определяющим является положение ст. 10 Конституции, согласно которой единственным государственным языком является украинский язык", - сказал он.

По словам Стефанчука, он пока не читал интервью, в котором Богдан об этом сказал.

Напомним, глава Офиса президента Украины Андрей Богдан согласен предоставить русскому языку региональный статус в Донецкой и Луганской областях, если эти регионы вернутся под контроль Украины. В то же время Богдан выступает против того, чтобы сделать русский вторым государственным.