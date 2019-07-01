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Обстрел санитарного автомобиля у Водяного рассмотрят на Трехсторонней группе

"Стрелять в медиков, когда они занимаются эвакуацией раненых - все равно, что нападать со спины на человека".

Обстрел санитарного автомобиля у Водяного рассмотрят на Трехсторонней группе
Фото: Пресс-служба Кабмина Украины

Вопрос обстрела боевиками санитарного автомобиля вблизи поселка Водяное в районе проведения ООС будет рассмотрен в Минске в рамках заседания Трехсторонней контактной группы по Донбассу.

Об этом сообщил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Данилюк.

"Стрелять в медиков, когда они занимаются эвакуацией раненых - все равно что нападать со спины на человека. Это недопустимо как с этической точки зрения, так и с учетом норм международного права", - написал Данилюк на своей странице в фейсбуке.

Секретарь СНБО отметил, что подобные проявления агрессии угрожают свести на нет все усилия по мирному урегулированию конфликта на Донбассе.

Напомним, сегодня утром на Донбассе боевики обстреляли санитарный автомобиль одного из подразделений Объединенных сил. В результате прямого попадания противотанковой управляемой ракеты один военнослужащий погиб на месте. Военный медик Ирина Шевченко была госпитализирована в тяжелом состоянии и позже скончалась в больнице. Еще один военнослужащий ранен.

Президент Владимир Зеленский призвал ЕС и США отреагировать на обострение ситуации на Донбассе. 

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