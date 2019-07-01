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ЦИК по решению суда зарегистрировала еще двух кандидатов-мажоритарщиков

Ранее комиссия отказала самовыдвиженцам в регистрации кандидатами в народные депутаты.

ЦИК по решению суда зарегистрировала еще двух кандидатов-мажоритарщиков
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Центральная избирательная комиссия зарегистрировала Ивана Балогу и Николая Германа кандидатами в народные депутаты в одномандатных избирательных округах на внеочередных парламентских выборах 21 июля.

Соответствующее решение принято на заседании ЦИК в понедельник на исполнение судебных постановлений, сообщает Укринформ.

Как отметила секретарь Центризбиркома Наталья Бернацкая, ранее комиссия отказала самовыдвиженцам Балоге Ивану Ивановичу и Герману Николаю Васильевичу в регистрации кандидатами в народные депутаты в ОИО, после чего они обратились в суд.

По ее словам, Шестой апелляционный административный суд Киева 26 июня вынес решение об отмене решения ЦИК относительно отказа в регистрации Ивана Балоги и обязал зарегистрировать его кандидатом в народные депутаты. 30 июня это постановление суда без изменений оставил Верховный Суд.

Одновременно Бернацкая отметила, что Шестой апелляционный админсуд Киева 26 июня отказался удовлетворить иск Николая Германа в ЦИК, но 30 июня Верховный Суд отменил постановление ЦИК об отказе в регистрации и обязал комиссию повторно рассмотреть документы Германа.

Как следствие, ЦИК зарегистрировала самовыдвиженцев Ивана Балогу кандидатом в народные депутаты в ОИО 70 (Закарпатская область) и Николая Германа - в ОИО 203 (Черновицкая область).

Как сообщалось, внеочередные парламентские выборы в Украине назначены на 21 июля.

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