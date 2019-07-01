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Зеленский призвал ЕС и США отреагировать на обострение ситуации на Донбассе

"Обстрел санитарного автомобиля в Водяном - позорная и подлая попытка сорвать тяжелый переговорный процесс по прекращению огня".

Зеленский призвал ЕС и США отреагировать на обострение ситуации на Донбассе
Фото: пресс-служба президента

Президент Владимир Зеленский прокомментировал обстрел пророссийскими боевиками медицинского автомобиля на Донбассе, в результате которого побили военнослужащий ВСУ и военный медик.

Об этом он написал на своей странице в Фейсбуке.

"Только приземлились на дозаправку. Узнал печальную новость с Донбасса. Двое погибших, один ранен. Обстрел санитарного автомобиля в Водяном - нарушение норм международного гуманитарного права, позорная и подлая попытка сорвать тяжелый переговорный процесс по прекращению огня на Донбассе", - написал Зеленский.

Президент подчеркнул, что Украина всегда действовала в рамках международных договоренностей и международного права. Он призвал партнеров в Европе и США "должным образом отреагировать на действия, которые отнюдь не приближают нас к миру".

Напомним, сегодня утром на Донбассе боевики обстреляли санитарный автомобиль одного из подразделений Объединенных сил. В результате прямого попадания противотанковой управляемой ракеты один военнослужащий погиб на месте. Военный медик Ирина Шевченко была госпитализирована в тяжелом состоянии и позже скончалась в больнице. Еще один военнослужащий ранен.

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