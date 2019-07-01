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Тетерук призвал Раду обратиться к европейским парламентам, чтобы осудить возвращение России в ПАСЕ

Также, по его словам, необходимо заняться "пятой колонной" внутри страны.

Тетерук призвал Раду обратиться к европейским парламентам, чтобы осудить возвращение России в ПАСЕ
Андрей Тетерук
Фото: "Народный Фронт"

Украина должна идти по пути реформ, как предыдущие пять лет, и не упустить исторический шанс, скатившись в популизм.

Об этом заявил первый зампредседателя фракции "Народный фронт" Андрей Тетерук во время заседания Согласительного совета, сообщается на сайте партии.

"Хочу подчеркнуть требование лидера" НФ" Арсения Яценюка: Рада должна рассмотреть этот вопрос - обратиться к партнерам и союзникам из европейских парламентов, чтобы осудить постыдное возвращения России в ПАСЕ. Мы должны проявить позицию, мы должны защитить свободу и территориальную целостность" - сказал Тетерук.

Также, по его словам, необходимо заняться "пятой колонной" внутри страны, которая начала атаку на декоммунизацию и все украинское.

"Общественность беспокоят попытки переименовать столичные проспекты Бандеры и Шухевича. Попытки вернуть Украину в советское стойло встретят решительный отпор. Это позиция" Народного фронта ", - подчеркнул депутат.

Тетерук обратил внимание на манипуляции с законом о роспуске Рады и позицию Конституционного суда. Впрочем, несмотря на это, назначенные на 21 июля досрочные выборы в парламент, по его мнению, должны состояться честно и прозрачно, так же как выборы президента.

"Очередным успехом стали выборы в 66 территориальных общинах. Сегодня децентрализация является одной из самых успешных реформ, бюджеты объединенных общин выросли в четыре раза. По разным опросам децентрализацию поддерживают от 60 до 70% граждан. Это настоящее достижение правительств Яценюка и Гройсмана", - подчеркнул Тетерук.

Он также отметил, что люди хорошо воспринимают правительственную инициативу "честная платежка" на тепло и воду.

"В пилотных регионах проект показал большую перспективу. От прямой выгоды потребителям он дает экономию энергоресурсов и убирает схемы, которые наполнялись с непрозрачных тарифов", - сказал депутат.

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